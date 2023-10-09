ВОЙНА В Украине ХТО МАЄ ПРАВО ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ лише за МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

2023-10-09 14:31

Згідно з ч.1 ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час воєнного стану можуть бути мобілізовані на військову службу лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання військовозобов’язані: