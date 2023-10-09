ВОЙНА В Украине ХТО МАЄ ПРАВО ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ лише за МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

2023-10-09 14:31

Згідно з ч.1 ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час воєнного стану можуть бути мобілізовані на військову службу лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання військовозобов’язані:

  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
  • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі ,які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим ЛКК)
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина яка є особою з інвалідністю I чи II групи
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) які за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
  • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи
  • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
subscriber subscriber

Еще по теме

На Київщині вже працює единий номер 112 для тих, хто потрапив у надзвичайну ситуацію

2023-10-03 09:24

ТЦК ЗНАТИМЕ ПРО НАС ВСЕ - реєстр військовозобов’язаних запрацює по-новому

2023-09-25 13:32

В Україні деякі категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно: хто входить до переліку

2023-09-08 21:36

Кого можуть мобілізувати до війська цієї осені примусово, а хто воюватиме за власним бажанням

2023-09-07 09:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ХТО МАЄ ПРАВО ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ лише за МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

2023-10-09 14:31

Эта осень может стать рекордной по количеству применений дронов-камикадзе

2023-10-09 12:28

В ТЦК ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ, ЧТО НЕ ИМЕЮТ ПРАВА СИЛОЙ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ, ЗАДЕРЖИВАТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬ АВТО

2023-10-09 11:33

Производство боевых беспилотников в Украине за год возросло в сто раз

2023-10-09 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ХТО МАЄ ПРАВО ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ лише за МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 2023-10-09 14:31
Эта осень может стать рекордной по количеству применений дронов-камикадзе 2023-10-09 12:28
В ТЦК ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ, ЧТО НЕ ИМЕЮТ ПРАВА СИЛОЙ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ, ЗАДЕРЖИВАТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬ АВТО 2023-10-09 11:33
Производство боевых беспилотников в Украине за год возросло в сто раз 2023-10-09 10:27