Жизнь Осень в Киеве в этом году началась на две недели позже климатической нормы

2023-10-10 12:27

В Киеве 2 октября началась метеорологическая осень, что на две недели позже климатической нормы. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в этот день среднесуточная температура воздуха упала ниже +15°C и равнялась +13,9°С.

Ранее всего за время наблюдений метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году -25 августа, а самое позднее -15 октября в 2020 году.

"Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и в общей сложности длилось 142 дня. Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней", - добавили специалисты.