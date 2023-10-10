ВОЙНА В Украине Сенаторы США обсуждают годовой пакет помощи Украине в размере от $60 до $100 млрд, - WSJ

2023-10-10 20:04

Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 60 до 100 млрд долларов.

Об этом пишет Еспресо со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сенаторы от обеих партий заявили, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

Такой пакет может быть принят в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября - датой истечения срока действия текущего закона о временных расходах.

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Сенаторы выразили ограниченный оптимизм по поводу принятия пакета. Размер его пока еще обсуждается. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что, по его мнению, цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. При этом он заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.