Жизнь В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ

2023-10-11 10:29

В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшую неделю (2 - 8 октября) в столице зарегистрировано 9519 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Среди них 5786 детей (62,8%).

Госпитализированы 109 человек: 25 детей и 84 взрослых.

Коронавирус обнаружили у 387 человек, из них госпитализированы 29. Четверо взрослых больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще двое скончались от осложнений.

В центре добавили, что в настоящее время недельная заболеваемость ниже эпидемического порога в 2,5 раза.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Киеве начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: сколько больных зафиксировано

2023-10-10 22:15

Осень в Киеве в этом году началась на две недели позже климатической нормы

2023-10-10 12:27

МВФ открыл постоянное представительство в Киеве, которое было закрыто в начале войны

2023-10-05 09:31

В Киеве изменили систему оплаты проезда: киевляне массово не понимают нововведения

2023-10-03 16:48

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ

2023-10-11 10:29

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября - сегодня идеальный день для развлечений и творчества

2023-10-11 08:24

В Киеве начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: сколько больных зафиксировано

2023-10-10 22:15

КАРТА Ночью Украину скуют сильные заморозки: лишь в одной области будет безопасно

2023-10-10 20:48
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ 2023-10-11 10:29
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября - сегодня идеальный день для развлечений и творчества 2023-10-11 08:24
В Киеве начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: сколько больных зафиксировано 2023-10-10 22:15
КАРТА Ночью Украину скуют сильные заморозки: лишь в одной области будет безопасно 2023-10-10 20:48