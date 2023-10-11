ВОЙНА В Украине Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

2023-10-11 18:26

 

Украинский президент обратил внимание на важность помощи партнеров.

Вооруженные силы Украины во время своего контрнаступления "шаг за шагом" продвигаются вперед — несмотря на попытки агрессорки России атаковать.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу France 2.

"Россия безуспешно пытается контратаковать, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом", – сказал глава государства

Зеленский отмечает, что наступательный темп украинских войск снизился, наши защитники двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись". Впрочем, Силы обороны не намерены останавливаться.

Также президент отмечает, что "время на стороне" россиян, поэтому нельзя допустить, что помощь Украине была прервана. По словам Зеленского, если внимание международного сообщества так или иначе не будет приковано к войне России против украинского народа, это будет иметь последствия.

"Да, пора на стороне российских войск, если помощь Украине прекратится", — украинский лидер.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба 11 октября, оккупанты активизировались возле Авдеевки, а ВСУ улучшили положение возле Роботиного. За прошедшие сутки на фронте произошло 108 боевых столкновений.

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