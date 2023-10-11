ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський провів зустрічі у Брюселі з генсеком НАТО та міністром оборони США

2023-10-11 15:38

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії провів зустрічі у Брюселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це повідомила пресслужба українського лідера у середу, 11 жовтня

Український лидер заявив важливу лідерську роль Столтенберга в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України. Він також відзначив важливість співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом.

Президент висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтра країни-члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також щодо надання іншої необхідної допомоги.

 Під час зустрічі з Остіном і Брауном глава нашої держави подякував за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США.

Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду. У свою чергу шеф Пентагону поінформував його про прогрес у наданні Україні додаткових систем ППО.

Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для нашої держави. Він наголосив, що США мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

subscriber subscriber

Еще по теме

Формула мира Владимира Зеленского - Президент Украины озвучил основные условия

2023-09-22 10:27

Как именно Владимир Зеленский предлагает изменить закон про е-декларирование

2023-09-15 08:26

НАТО не видит признаков, что роССия била по Румынии намеренно – Столтенберг

2023-09-07 22:15

Территории в обмен на членство в НАТО: Столтенберг прокомментировал скандал

2023-08-17 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На фронте уничтожены Су-25, система ПВО, 34 танка, 91 ББМ и еще 820 солдат роССии

2023-10-11 16:05

Володимир Зеленський провів зустрічі у Брюселі з генсеком НАТО та міністром оборони США

2023-10-11 15:38

За сутки ВСУ уничтожили почти сотню единиц военной техники врага

2023-10-11 14:31

Rheinmetall получил новый большой заказ на снаряды для Украины

2023-10-11 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На фронте уничтожены Су-25, система ПВО, 34 танка, 91 ББМ и еще 820 солдат роССии 2023-10-11 16:05
Володимир Зеленський провів зустрічі у Брюселі з генсеком НАТО та міністром оборони США 2023-10-11 15:38
За сутки ВСУ уничтожили почти сотню единиц военной техники врага 2023-10-11 14:31
Rheinmetall получил новый большой заказ на снаряды для Украины 2023-10-11 12:28