ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський провів зустрічі у Брюселі з генсеком НАТО та міністром оборони США

2023-10-11 15:38

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії провів зустрічі у Брюселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Про це повідомила пресслужба українського лідера у середу, 11 жовтня

Український лидер заявив важливу лідерську роль Столтенберга в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України. Він також відзначив важливість співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом.

Президент висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтра країни-члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також щодо надання іншої необхідної допомоги.

Під час зустрічі з Остіном і Брауном глава нашої держави подякував за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США.

Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду. У свою чергу шеф Пентагону поінформував його про прогрес у наданні Україні додаткових систем ППО.

Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для нашої держави. Він наголосив, що США мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.