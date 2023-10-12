ВОЙНА В Украине Столтенберг заявив, що вже абсолютно всі країни НАТО схвалюють вступ України

2023-10-12 10:27

Всі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі.

"Ми повинні привести у дію довгострокову програму, аби забезпечити, що історія не буде повторюватися. З цього приводу, усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", – заявив він.

Столтенберг нагадав, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени усунули для України вимогу реалізації Плану дій щодо членства і започаткували Раду Україна-НАТО.

"Ми будемо виступати на стороні України стільки, скільки буде потрібно", – сказав Столтенберг.

Він додав, що Україна передусім потребує засобів ППО, оскільки президент РФ Володимир Путін знову намагатиметься використати зиму як зброю у війні.

Генсек НАТО привітав нові оголошення, які звучали в останні кілька днів від Румунії, від Німеччини.

"Протиповітряна оборона критична. Це економіка, критична інфраструктура України. Це допомагає їм захищати себе, торгувати і виробляти самим боєприпаси. Президент Путін знову готується використати зиму як зброю у війні, атакуючи енергосистему, газову інфраструктуру. Нам треба цьому запобігти з допомогою більш просунутих і збільшених засобів ППО", – додав Столтенберг.