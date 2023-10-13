ВОЙНА В Украине Британия передает Украине новейшие зенитные установки Terrahawk Paladin

2023-10-13 12:29

Уряд Великої Британії оголосив про передачу Україні стаціонарних зенітних установок Terrahawk Paladin для забезпечення захисту від російських дронів. Про це повідомляє zn.ua з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

У новому пакеті допомоги від Британії, для забезпечення покращення протиповітряної оборони, була анонсована передача стаціонарної зенітної установки виробництва MSI Defence Systems – Terrahawk Paladin.

Особливість установки полягає у повній автономності роботи, а також наявності відповідних датчиків та систем для пошуку, виявлення, захоплення та знищення повітряних, наземних та морських цілей.

Для знищення цілей використовується гармата, калібр якої можна змінити за бажанням замовника. У стандартній комплектації установка оснащується 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II з можливим збільшенням калібру до 40-мм.

Разом з гарматою на платформі встановлена фіксована радіолокаційна щогла, з круговим оглядом, для виявлення малопомітних цілей. В парі з РЛС, встановлена оптична система пошуку та захоплення цілі з денним та нічним каналом, що забезпечує знищення ворожих цілей у будь-яку погоду.

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США передадут Украине эффективные шведские противотанковые гранатометы АТ-4 2023-10-13 09:35
Швейцария даст более 100 миллионов евро на разминирование территории Украины 2023-10-13 08:26
На Таврическом направлении продолжаются активные бои, уничтожено 112 единиц вражеской техники - Тарнавский 2023-10-12 21:37