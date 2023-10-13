ВОЙНА В Украине Сколько еще рф сможет вести войну в Украине - разведка раскрыла реальные данные

2023-10-13 20:34

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что роССия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Об этом он сказал в интервью УП.

По словам Буданова, экономического ресурса на рф хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.

"То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", - отметил глава ГУР.

Он добавил, что московия воюет мобилизованными, испытывает нехватку боеприпасов, нехватку вооружений.

При этом Буданов отметил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война России против Украины находится уже на заключительном периоде, и он может быть самым трудным.

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