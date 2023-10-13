Спорт Андрей Ярмоленко в этом сезоне больше не выйдет на поле из-за старой травмы

2023-10-13 13:30

Андрей Ярмоленко больше не поможет Динамо в осенне-зимней части этого сезона. Как сообщили в киевском клубе, полузащитнику прооперировали травмированное колено. Восстановление после хирургического вмешательства будет продолжаться, по меньшей мере, до конца этого года.

"Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла удачно. Приблизительный срок реабилитации - около 4 месяцев.

Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а последствие нескольких травм", - сообщил врач киевского клуба Андрей Шморгун в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, в текущем сезоне на счету 33-летнего игрока сборной Украины четыре гола и один ассист в шести матчах УПЛ.