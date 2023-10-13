ВОЙНА В Украине США передадут Украине эффективные шведские противотанковые гранатометы АТ-4

2023-10-13 09:35

США в рамках нового пакета военной помощи на 200 млн долларов передадут Украине шведские противотанковые одноразовые гранатометы АТ-4. Об этом сообщает Тoday со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны США.

В сообщении американского Министерства обороны не уточняется, сколько в этой новой партии военной помощи будет одноразовых гранатометов. Известно только, что в новом пакете военной помощи Киеву от Белого дома будут также ракеты для ПТРК TOW, ракеты AIM-9M, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Напомним, АТ-4 уже есть на вооружении ВСУ. Союзники передали их Украине еще в 2022 году. Этот тип вооружений уже доказал свою эффективность на поле боя, особенно во время городских боев с оккупантами.