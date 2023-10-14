ВОЙНА В Украине роССийские войска готовятся к обороне на левом берегу Херсонской области и в Крыму – ISW

2023-10-14 11:30

 

Российские войска готовятся к обороне в оккупированной части Херсонской области и Крыму.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: оккупанты также обеспокоены возможной попыткой Украины пересечь реку Днепр. 

13 октября российские источники, включая Минобороны России, заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном (левом) берегу Херсонской области. 

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на восточном (левом) берегу Днепра. 

Российские войска заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки (65 км к северо-востоку от Херсона) и Малокаховки (61 км к северо-востоку от Херсона) и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой.

Машовец также заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на херсонском и крымском направлениях в ответ на беспокойство о возможности широкомасштабного форсирования Днепра и развития украинских наступательных действий на Крым. 

Машовец заявил, что российское командование усилило группировку войск "Днепр" и Гвардию Крыма, основные силы, обороняющиеся на этом участке фронта, частями российского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия Южного военного округа и другие российские подразделения, базирующиеся в Крыму. Общая численность российских войск, обороняющихся на этом направлении, составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.

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