ВОЙНА В Украине Скільки буде триматись мобільний зв’язок у випадку масштабного вимкнення світла

2023-10-18 10:29

«В минулому році ми багато зробили для того, щоб покращити зв’язок під час блекауту. В цьому році активно продовжили. Тому закуповуються операторами акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет мережі. І цей останній інструмент є досить ефективним», - сказав Михайло Федоров.

Він також рекомендує українцям звернутися до своїх операторів та дізнатися чи є в них така послуга як PON.

«Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн, якщо немає світла протягом 72 годин», - додав Федоров.

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ВОЙНА В Украине

Скільки буде триматись мобільний зв’язок у випадку масштабного вимкнення світла 2023-10-18 10:29
В каком случае могут мобилизовать на войну украинских студентов - разъяснение МОН 2023-10-18 08:24
В ВСУ подтвердили, что продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки 2023-10-17 20:48
DRAGONFLY: раскрыты детали мощной атаки ВСУ на аэродромы в Бердянске и Луганске 2023-10-17 20:04