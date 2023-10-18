ВОЙНА В Украине Скільки буде триматись мобільний зв’язок у випадку масштабного вимкнення світла

2023-10-18 10:29

«В минулому році ми багато зробили для того, щоб покращити зв’язок під час блекауту. В цьому році активно продовжили. Тому закуповуються операторами акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет мережі. І цей останній інструмент є досить ефективним», - сказав Михайло Федоров.

Він також рекомендує українцям звернутися до своїх операторів та дізнатися чи є в них така послуга як PON.

«Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн, якщо немає світла протягом 72 годин», - додав Федоров.