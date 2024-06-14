ВОЙНА В Украине Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років

2024-06-14 15:37

Головне, що потрібно знати про додаток «Резерв+».  Відповіді на основні питання щодо цього додатку.

  • Чи вистачить уточнення даних у додатку? - Так, але це потрібно зробити до 16 липня: оновити адресу проживання, контактний номер телефону, електронні пошти (за наявності).
  • Чи будуть там електронні повістки? — Безперечно, ні. У законодавстві поняття «електронні повістки» немає.
  • Як видалити свої дані з програми? — Ваші дані не зберігаються на серверах, а відображаються з реєстру Оберіг. Також вони зашифровано зберігаються на вашому телефоні: доступ можна отримати лише через BankID.
  • Звідки в реєстрі інформація про мене? — Дані для реєстру Оберіг вносяться з паперових карток військовозобов'язаних.
  • Хто має доступ до моєї інформації? - Міноборони, Генштаб, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ТЦК та СП.
  • Як відбувається процес оновлення даних? — Безпосередньо після першого входу до програми: після авторизації через BankID дані самі автоматично підтягуються. Після їх підтвердження чи зміни потрапляють до реєстру «Оберіг».
  • Чи можна зробити повторний запит на отримання своїх персональних даних у додатку? — Такої функції в додатку зараз немає, але розробники планують її додавати.
  • Що буде, якщо не оновити свої дані протягом 60 днів? — Штраф від 17 до 51 тисячі і все одно маєте їх оновити.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Германии признали, что вернулись времена "холодной войны" - готовят целую армию резервистов

2024-06-11 09:24

Наступление на Волчанск: роССияне подтягивают резервы и перегруппировываются

2024-06-06 22:15

Кому из выехавших за границу будет необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК

2024-06-05 11:21

В МО объяснили, почему украинцы получают статус "в розыске" в Резерв+

2024-06-01 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7

2024-06-14 16:31

Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років

2024-06-14 15:37

Большинство украинцев считают, что враг стремится полностью уничтожить украинскую нацию

2024-06-14 12:29

Норвегия планирует передать Украине боеприпасы к минометам

2024-06-14 09:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7 2024-06-14 16:31
Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років 2024-06-14 15:37
Большинство украинцев считают, что враг стремится полностью уничтожить украинскую нацию 2024-06-14 12:29
Норвегия планирует передать Украине боеприпасы к минометам 2024-06-14 09:29