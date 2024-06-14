Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років
2024-06-14 15:37
Головне, що потрібно знати про додаток «Резерв+». Відповіді на основні питання щодо цього додатку.
- Чи вистачить уточнення даних у додатку? - Так, але це потрібно зробити до 16 липня: оновити адресу проживання, контактний номер телефону, електронні пошти (за наявності).
- Чи будуть там електронні повістки? — Безперечно, ні. У законодавстві поняття «електронні повістки» немає.
- Як видалити свої дані з програми? — Ваші дані не зберігаються на серверах, а відображаються з реєстру Оберіг. Також вони зашифровано зберігаються на вашому телефоні: доступ можна отримати лише через BankID.
- Звідки в реєстрі інформація про мене? — Дані для реєстру Оберіг вносяться з паперових карток військовозобов'язаних.
- Хто має доступ до моєї інформації? - Міноборони, Генштаб, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ТЦК та СП.
- Як відбувається процес оновлення даних? — Безпосередньо після першого входу до програми: після авторизації через BankID дані самі автоматично підтягуються. Після їх підтвердження чи зміни потрапляють до реєстру «Оберіг».
- Чи можна зробити повторний запит на отримання своїх персональних даних у додатку? — Такої функції в додатку зараз немає, але розробники планують її додавати.
- Що буде, якщо не оновити свої дані протягом 60 днів? — Штраф від 17 до 51 тисячі і все одно маєте їх оновити.