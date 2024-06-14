ВОЙНА В Украине Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років

2024-06-14 15:37

Головне, що потрібно знати про додаток «Резерв+». Відповіді на основні питання щодо цього додатку.