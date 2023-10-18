ВОЙНА В Украине путин отреагировал на передачу Украине ракет ATACMS

2023-10-18 16:48

Президент страны-агрессора Владимир Путин отреагировал на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, назвав это "ошибкой" США, и предположив, что оккупанты смогут их отбивать.

Источник: Путин на пресс-конференции по результатам визита в Китай

Прямая речь Путина: "Мы конечно сможем отражать эти атаки (ракет ATACMS - ред.). Война есть война. Что самое главное - это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения".

Детали: Путин считает, что передача Соединенными Штатами ракет Украине является их "ошибкой", потому что это как бы продлевает "агонию Украины".

Что предшествовало:

- В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

- 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.