Враг ищет слабые места в ПВО - во время удара использовались шахиды и четыре типа ракет

З 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:
Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: