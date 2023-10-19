ВОЙНА В Украине Враг ищет слабые места в ПВО - во время удара использовались шахиды и четыре типа ракет

2023-10-19 11:34

З 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

- 5 балістичних ракет Іскандер М

- 1 зенітна керована ракета С-300

- 1 керована авіаційна ракета Х-59

- 1 крилата ракета (тип уточнюється)

- 9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: