ВОЙНА В Украине Враг ищет слабые места в ПВО - во время удара использовались шахиды и четыре типа ракет

2023-10-19 11:34

З 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

  • - 5 балістичних ракет Іскандер М
  • - 1 зенітна керована ракета С-300
  • - 1 керована авіаційна ракета Х-59
  • - 1 крилата ракета (тип уточнюється)
  • - 9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:

  • - одну керовану авіаційну ракету Х-59
  • - три ударні БпЛА “Shahed-136/131”

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фото Появились спутниковые фото аэропорта, по которому ВСУ ударили ракетами ATACMS 2023-10-19 13:35
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Враг ищет слабые места в ПВО - во время удара использовались шахиды и четыре типа ракет 2023-10-19 11:34