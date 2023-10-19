ВОЙНА В Украине В последнее время ВСУ каждые два дня сбивают военный самолет врага

2023-10-19 15:37

За минувшие сутки под Авдеевкой был сбит очередной рашистский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 дней, сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.



"При поддержке авиации враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку, наши воины за минувшие сутки отбили три атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток", - заявил он.



По его словам, орки достаточно активно используют штурмовую фронтовую авиацию для поддержки своих наступательных подразделений. Это в основном дозвуковые самолеты, вынужденные подлетать близко к украинским позициям.



"Также враг использует по всему Таврическому направлению Су-35 и Су-34, они не заходят в зону действия нашего ПВО, стреляют издалека, боятся", - рассказал Штупун.



Также он сообщил, что за минувшие сутки на Мелитопольском направлении бойцы ОСГВ Таврия продвинулись юго-западнее села Вербовое Запорожской области до 400 метров на определенных направлениях.



По его данным, россияне за прошедшие сутки нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, провели 34 боестолкновения и совершили 930 артиллерийских обстрелов. В своем большинстве районы этих боестолкновений - это Авдеевка и Марьинка.



"Также безуспешно оккупанты пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского. И на Марьинском направлении агрессор увеличил активность, наши защитники отбили за сутки 17 атак оккупантов. Это только в районе Марьинки, и еще четыре возле Новомихайловки - это также рядом. На Шахтерском направлении мы нанесли потери в районе Новомайорского, это на Донетчине, и также продолжаем сдерживать врага в районах Новодарьевки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области", - рассказал Штупун.