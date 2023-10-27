ВОЙНА В Украине В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

В Україні хочуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон, але за однієї умови. Такий законопроєкт зареєстрували у Раді.

Надати право виїхати можуть за наявності одного з документів:

- рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон

- документ, що засвідчує факт навчання чи вступу до зарубіжного навчального закладу

- письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК

- документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском

Тобто при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 грн та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1 306,5 грн, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине готовят особый режим налогообложения доходов физиц - что изменится

2023-10-24 11:33

СБУ ликвидировала еще четыре схемы нелегального выезда уклонистов в трех областях

2023-10-18 13:34

СБУ разоблачила и перекрыла еще три схемы уклонения от мобилизации

2023-10-11 11:21

Какое наказание ждет военнообязанных, которые незаконно выехали из Украины во время войны

2023-10-04 09:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров

2023-10-27 22:12

Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення

2023-10-27 19:31

В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов

2023-10-27 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров 2023-10-27 22:12
Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення 2023-10-27 19:31
В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить 2023-10-27 18:28
Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов 2023-10-27 17:32