В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

В Україні хочуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон, але за однієї умови. Такий законопроєкт зареєстрували у Раді.
Надати право виїхати можуть за наявності одного з документів:
- рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон
- документ, що засвідчує факт навчання чи вступу до зарубіжного навчального закладу
- письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК
- документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском
Тобто при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 грн та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1 306,5 грн, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.