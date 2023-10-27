ВОЙНА В Украине В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

В Україні хочуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон, але за однієї умови. Такий законопроєкт зареєстрували у Раді.

Надати право виїхати можуть за наявності одного з документів:

- рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон

- документ, що засвідчує факт навчання чи вступу до зарубіжного навчального закладу

- письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК

- документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском

Тобто при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 грн та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1 306,5 грн, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.