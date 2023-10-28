Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.
Об этом сообщает правительство Германии.
Так, в рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию.
В частности, в новый пакет вошли:
ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
ракеты к IRIS-T;
РЛС TRML-4D;
4 БТР (название неизвестно);
4 танковых тягача HX81;
4 танковых прицепа;
6 машин пограничной охраны;
8 БпЛА Vector;
5 надводных дронов;
4 контрбатарейных радаров GO 12;
кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
10 тысяч защитных очков.
Кроме того, правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 миллиардов евро.