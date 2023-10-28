ВОЙНА В Украине Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

2023-10-28 09:30

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.

Об этом сообщает правительство Германии.

Так, в рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только военную технику, но и дроны, снаряды и амуницию.

В частности, в новый пакет вошли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (название неизвестно);

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 БпЛА Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радаров GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Кроме того, правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 миллиардов евро.