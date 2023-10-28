ВОЙНА В Украине Силы обороны продвигаются на левом берегу Днепра Херсонщины – аналитики

2023-10-28 15:30

По данным, собранным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские оборонцы продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 27 октября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Ранее аналитики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

Ключевые выводы ISW за 27 октября: