Силы обороны продвигаются на левом берегу Днепра Херсонщины – аналитики
2023-10-28 15:30
По данным, собранным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские оборонцы продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Источник: ISW
Детали: Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
Геолокационные данные, опубликованные 27 октября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).
Ранее аналитики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.
Ключевые выводы ISW за 27 октября:
- Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции под Бахмутом и в западной части Запорожской области 27 октября.
- В ночь с 26 на 27 октября российские войска нанесли ряд ракетных ударов и ударов с беспилотников по Украине.
- Неизвестные совершили покушение на бывшего украинского политика-сепаратиста Олега Царева, которого поддерживает Россия, 27 октября.
- Российские власти, вероятно, принуждают украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине, что является очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
- Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки 27 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
- Оккупанты проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, к юго-западу от Донецка, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись вперед под Бахмутом.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о формировании второго чеченского добровольческого формирования, названного в честь второго чеченского деятеля, который боролся против имперского российского правления.