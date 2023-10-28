ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: сроки прохождения ВВК изменят – подробности

2023-10-28 16:30

 

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии меняют.

В Украине сокращают сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Следовательно, прохождение медосмотра военнообязанных будет происходить быстрее.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что продолжают работать над выполнением решения СНБО по военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров:

- проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе – не более 4 рабочих дней;

- лабораторных исследований – не более 3 рабочих дней;

- инструментальных исследований – не более 3 рабочих дней.

В Министерстве отметили, что руководители ОВА, руководители ТЦК и СП и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки. Кроме того, организовать рациональные маршруты прохождения ВЛК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры вне очереди.

Сделан еще один шаг к полной цифровизации процессов. Так, медики, работающие в ВЛК при ТЦК, используют электронную систему здравоохранения. Поэтому при необходимости могут просматривать уже имеющиеся записи других врачей, создавать электронные направления на диагностические процедуры и т.д.

"В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые в соответствии с заданием СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года", — добавили в Минздраве.

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