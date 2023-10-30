ВОЙНА В Украине Игнат рассказал, когда Украина наконец-то может получить F-16

2023-10-30 12:00

Представитель ПС говорит, что процесс обучения лётчиков непрост.

Первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024 года. Достаточно было бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Дать каждый чиновник в Европе или в США, лидер мнений или чиновник озвучивает. Во всех разные даты. Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти", — сказал Игнат.

По его словам, Украина хочет получить истребители "как можно скорее, а скорее F-16 не получится получить ничего".

"Поэтому ждем с нетерпением наших летчиков по обучению. Процесс обучения действительно непростой, подготовка инфраструктуры не проста, подготовка инженеров также не проста", — отметил спикер.

Игнат отмечает, что всего полторы сотни современных истребителей могли бы позволить эффективно защищать воздушное пространство Украины.

"Полторы сотни — это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей (и морально и физически) техники на F-16, возможно другой тип самолета, например Gripen", – добавил он.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба дал оптимистический прогноз по истребителям F-16 для Украины.