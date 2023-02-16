ВОЙНА В Украине Повісток у військкомат у Дії не буде - Мінцифри

2023-02-16 08:26

Міністерство цифрової трансформації не планує вводити нові сервіси в Дії для надсилання повісток. Цифровий військовий квиток для громадян призовного віку відомство також не розробляє, проте воно працює над цифровим посвідченням ветерана.

Крім того, розробляється ще один проект, що стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитись до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, запровадити медичні електронні системи у шпиталях", - пояснив голова Мінцифри.