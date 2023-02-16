ВОЙНА В Украине Повісток у військкомат у Дії не буде - Мінцифри

2023-02-16 08:26

Міністерство цифрової трансформації не планує вводити нові сервіси в Дії для надсилання повісток. Цифровий військовий квиток для громадян призовного віку відомство також не розробляє, проте воно працює над цифровим посвідченням ветерана.

Крім того, розробляється ще один проект, що стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитись до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, запровадити медичні електронні системи у шпиталях", - пояснив голова Мінцифри.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине появился первый поезд Интерсити, в котором установлены терминалы Starlink

2023-01-19 08:26

Ученикам разрушенных украинских школ выдадут для занятий пять тысяч Apple iPad

2022-12-30 11:34

ФОПы снова могут платить налоги через Дию - Минцифры

2022-03-21 21:00

В Минцифры сообщили, когда введут сертификат о выздоровлении от COVID-19

2021-11-02 20:20

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям!

2023-02-16 09:31

Повісток у військкомат у Дії не буде - Мінцифри

2023-02-16 08:26

путин готовится к длительной войне, но роССийские элиты не верят в победу, - Reuters

2023-02-15 22:00

ПОЛНЫЙ СПИСОК Остин перечислил, какое оружие на "Рамштайне" согласовали передать Украине перед наступлением

2023-02-15 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям! 2023-02-16 09:31
Повісток у військкомат у Дії не буде - Мінцифри 2023-02-16 08:26
путин готовится к длительной войне, но роССийские элиты не верят в победу, - Reuters 2023-02-15 22:00
ПОЛНЫЙ СПИСОК Остин перечислил, какое оружие на "Рамштайне" согласовали передать Украине перед наступлением 2023-02-15 21:00