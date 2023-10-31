ВОЙНА В Украине роССия уже потеряла более 300 тысяч солдат в Украине 2023-10-31 16:05 Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже 300 810 военных. Источник: Генштаб ВСУ в Facebook Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили: личного состава − около 300 810 (+870) человек,

танков − 5 211 (+21) ед,

боевых бронированных машин − 9 804 (+29) ед,

артиллерийских систем − 7 227 (+25) ед,

РСЗО − 844 (+10) ед,

средств ПВО − 562 (+3) ед,

самолетов − 321 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 440 (+21) ед,

крылатых ракет − 1 546 (+2) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 590 (+35) ед,

специальной техники − 1 016 (+2) ед.

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