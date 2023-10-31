роССия уже потеряла более 300 тысяч солдат в Украине
2023-10-31 16:05
Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже 300 810 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 300 810 (+870) человек,
- танков − 5 211 (+21) ед,
- боевых бронированных машин − 9 804 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 7 227 (+25) ед,
- РСЗО − 844 (+10) ед,
- средств ПВО − 562 (+3) ед,
- самолетов − 321 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 440 (+21) ед,
- крылатых ракет − 1 546 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 590 (+35) ед,
- специальной техники − 1 016 (+2) ед.