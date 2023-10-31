ВОЙНА В Украине роССия уже потеряла более 300 тысяч солдат в Украине

2023-10-31 16:05

 

Потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже 300 810 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 300 810 (+870) человек,
  • танков − 5 211 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 804 (+29) ед,
  • артиллерийских систем − 7 227 (+25) ед,
  • РСЗО − 844 (+10) ед,
  • средств ПВО − 562 (+3) ед,
  • самолетов − 321 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 440 (+21) ед,
  • крылатых ракет − 1 546 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 590 (+35) ед,
  • специальной техники − 1 016 (+2) ед.
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ВОЙНА В Украине

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