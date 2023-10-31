ВОЙНА В Украине Силы обороны продвинулись вблизи Бахмута – аналитики

2023-10-31 18:26

 

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают то, что украинские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и на западе Запорожской области 30 октября.

Источник: ISW

Детали: Геолокационные данные, опубликованные 30 октября, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Дополнительные геолокационные данные от 29 октября указывают на то, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от Роботино на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

Однако, говорится в отчете, на данный момент ISW не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом.

Между тем российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Бахмута возле Берховки (на северо-западной окраине Бахмута), Васюковки (12 км к северу от Бахмута) и Орехово-Васильевки (10 км к северо-западу от Бахмута).

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