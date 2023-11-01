ВОЙНА В Украине роССияне снова хотят оккупировать Купянск, однако пока не имеют стратегических успехов – спикер Фитьо

2023-11-01 20:04

Россияне хотят одержать хоть какую-то победу перед выборами.

Российская армия преследует цель снова захватить город Купянск на Харьковщине, однако пока у захватчиков отсутствуют стратегические успехи на этом направлении.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо. Он отметил, что Купянское направление – одно из самых горячих на линии фронта.

Это важный логистический центр, через который во время предыдущей оккупации происходили поставки провизии и боеприпасов. В то же время, перед выборами россияне хотят одержать хоть какую-то победу. Пока стратегических успехов на этом направлении в армии РФ нет. Наши военнослужащие мужественно держат оборону и дают достойный отпор захватчикам», — объяснил Владимир Фитьо.

На прошлой неделе Владимир Фитьо отмечал, что численность группировки войск РФ на лимано-купянском направлении составляет около 100 тысяч солдат.