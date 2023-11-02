ВОЙНА В Украине Украинская разведка уничтожила еще одну радиорелейную станцию врага

2023-11-02 08:26

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с бойцами ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна обнаружили и поразили российскую радиорелейную станцию 48Я6-К1 Подлет. Об этом ГУР сообщает на своей Facebook-странице.

"Такое оборудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах", - говорится в сообщении.

Объект был поврежден в приграничной зоне неподалеку от населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области.

В результате операции российская радиорелейная станция 48Я6-К1 Подлет была выведена из строя. Кроме того, личный состав врага понес потери.

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