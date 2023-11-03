Жизнь Аномально теплая осень: За месяц в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда

2023-11-03 08:26

Октябрь 2023 года стал седьмым самым теплым в Киеве с 1881 года, среднемесячная температура воздуха была на 2,8 °С выше климатической нормы. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает в Facebook.

"Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве равнялась 11,4 °С, что на 2,8 °С выше климатической нормы. Нынешний октябрь стал седьмым самым теплым в столице с 1881 года. За месяц в Киеве было зафиксировано два рекорда максимальной температуры воздуха", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, холоднее всего в столице было 11 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до 0,9 °С, а самым теплы - 14 октября, когда максимальная температура после полудня достигла 22,5 °С.

Осадков на проспекту Науки, 37, выпало 66 мм, или 143% климатической нормы.