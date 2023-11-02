ВОЙНА В Украине Враг пытался атаковать на Угледарском направлении, но понес большие потери и отступил

2023-11-02 13:35

Рашисты пытались наступать на Угледарском направлении, но украинские войска остановили их и нанесли большие потери. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Провел ежедневный селектор. Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", - рассказал он.

Зеленский также заслушал отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и информацию от разведок по ситуации на фронте, на международной арене и о состоянии врага.

"Также подытожили результаты работы зернового коридора за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам", - добавил глава государства.