ВОЙНА В Украине "Ошибся в расчетах": Украина все равно освободит Крым, это вопрос времени, — Ходжес

2023-11-04 12:30

Американский генерал Бен Ходжес уверен в победе Украины. По его мнению, залог победы — это освобождение Крыма, а для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие.

кс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который прогнозировал, что Вооруженные силы Украины освободят Крым летом 2023 года признал, что ошибся в расчетах. Но он уверен, что украинцы все равно освободят все свои территории от оккупантов. По его мнению, это — вопрос времени. Об этом он рассказал 3 ноября в интервью "Радио Свобода".

Генерал отметил, что озадачен тем, что Украина до сих пор не получила определенные виды оружия, которые нужны для освобождения полуострова.

"Я был уверен, что сейчас администрация США поймет, что нам нужно помочь Украине победить. А залог победы — это освобождение Крыма. Для этого нужно высокоточное дальнобойное оружие", — сказал Ходжес.

По его словам, США и Германия пока что отказались осуществлять такие поставки. Поэтому украинцы сталкиваются с большими трудностями, чем ожидалось.

Однако, Силы обороны Украины уже начали вытеснять Черноморский флот Российской Федерации из Севастополя, проводя "многомерные операции", уничтожают радары и системы ПВО в Крыму.

"Несколько кораблей Черноморского флота России покинули Севастополь. И это показывает потенциал того, на что способны украинцы, если у них будет возможность нанести удар с дальнего расстояния. И это показывает, к чему они могут принудить россиян. Конечно, я остаюсь оптимистом, но я заблуждался, сколько это займет времени", — подчеркнул Бен Ходжес.

Он уверен в победе Украины и не сомневается, что ВСУ полностью освободят свою территорию от врага. Генерал считает напрасными надежды Кремля на смену власти в Вашингтоне в связи с выборами 2024 года, что будет новая администрация, которая будет более дружественной к России и меньше будет поддерживать Украину.

Военная помощь Украине

США 3 ноября объявили о новом пакете военной помощи Украине. В Министерстве обороны США отметили, что глобальная коалиция стран-союзников Украины позволила отважным украинским воинам успешно защитить суверенитет и независимость страны, а также вернуть более половины территории, захваченной российскими оккупантами. В рамках нового пакета военной помощи США Украина получит боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами и тому подобное.

Напомним, 3 ноября Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть понимание, как должна закончиться война. По его словам, есть несколько условий, которые приблизят финал противостояния. В результате Россия будет вынуждена сосредоточиться на внутренних проблемах страны.