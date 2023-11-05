ВОЙНА В Украине Гуменюк рассказала, сколько ракет одновременно может запустить рф по Украине

2023-11-05 14:30

 

Страна-агрессор Россия имеет потенциал одновременно запускать по территории Украины до 56 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Звучала цифра об одновременно почти 56 "Калибрах" готовых к запуску. Есть еще потенциал, и очень мощный", — отметила она.

По словам представительницы ОК "Юг", оккупанты обладают достаточным количеством ракет для осуществления массированных воздушных атак. Гуменюк отмечает, что уровень ракетной угрозы с Черного моря остается высоким. Ведь надводные ракетоносители РФ несут до восьми ракет, подводные – четыре. На выходе в море можно наблюдать до пяти ракетоносителей.

"Врага недооценивать нельзя, у него достаточно ракетных носителей — надводных и подводных, которые способны наносить поражение. Несмотря на то, что сейчас, во время сильных штормов, все они скрыты в бухтах, у врага хватает коварства избивать и оттуда", — объяснила она. .

Гуменюк отмечает, что уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря Генштаб ВСУ оценивает как высокий постоянно.

Напомним, ранее в ВСУ предупредили о еще более массированных атаках по Украине. В последние дни РФ наносила удары большим количеством дронов-камикадзе. Вероятно, что вражеские атаки станут еще более массированными после наступления холодов, прогнозирует Наталья Гуменюк.

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