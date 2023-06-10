ВОЙНА В Украине ВСУ воспользовались ротацией оккупантов в районе Бахмута и начали штурм — Череватый

2023-06-10 15:30

Украинские силы в районе Бахмута начали атаку на российских оккупантов, воспользовавшись ротацией россиян, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«Мы, воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, тем, что те подразделения, которые заходят в город недостаточно знают местность, нанесли удары. Уже несколько дней проводим штурмовые действия. За сутки наши подразделения продвинулись на некоторых участках на 1,2 км», — сказал он в эфире национального телемарафона.

По его данным, за сутки было 368 обстрелов, 15 боевых столкновений и пять авианалетов. В результате боев были уничтожены 120 россиян, 163 получили ранения, 11 попали в плен.

Силы обороны поразили три пушки, минометную систему Нона, самоходную артиллерийскую установку Гвоздика, противотанковый комплекс Рапира, реактивную систему залпового огня Град и три склада боеприпасов.

Вечером 7 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Бахмут находится в полуокружении, Силы обороны продвигаются вперед. 8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.

В тот же день 3-я ОШБр сообщила о том, что удалось отбросить российские войска на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины, сообщает WP со ссылкой на анонимных офицеров.