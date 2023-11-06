ВОЙНА В Украине Военное положение и мобилизацию снова продолжат: стали известны точные даты

2023-11-06 08:26

Верховна Рада найближчими днями розгляне закони про продовження дії військового стану та мобілізації.

Відповідно до указів Президента, воєнний стан продовжиться з 15 листопада 2023 року до 15 лютого 2024 року. Загальна мобілізація також буде продовжена на 90 днів

Як відбувається процес продовження воєнного стану та мобілізації: