ВОЙНА В Украине Военное положение и мобилизацию снова продолжат: стали известны точные даты

2023-11-06 08:26

Верховна Рада  найближчими днями розгляне закони про продовження дії військового стану та мобілізації.

Відповідно до указів Президента, воєнний стан продовжиться з 15 листопада 2023 року до 15 лютого 2024 року. Загальна мобілізація також буде продовжена на 90 днів

Як відбувається процес продовження воєнного стану та мобілізації:

  1. Президент підписує укази про продовження дії воєнного стану та мобілізації.
  2. Укази подаються на розгляд Верховної Ради.
  3. Укази розглядаються Комітетом Верховної Ради з питань оборони та національної безпеки.
  4. Укази винесені на пленарне засідання Верховної Ради
  5. Для прийняття рішення про продовження воєнного стану та мобілізації необхідна підтримка 226 народних депутатів
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Удар врага в Одессе: повреждены 32 жилых дома и художественный музей 2023-11-06 13:32
Срочную службу в Украине заменят курсом интенсивной подготовки - в ВСУ появится система рекрутинга 2023-11-06 12:28