Военное положение и мобилизацию снова продолжат: стали известны точные даты
2023-11-06 08:26
Верховна Рада найближчими днями розгляне закони про продовження дії військового стану та мобілізації.
Відповідно до указів Президента, воєнний стан продовжиться з 15 листопада 2023 року до 15 лютого 2024 року. Загальна мобілізація також буде продовжена на 90 днів
Як відбувається процес продовження воєнного стану та мобілізації:
- Президент підписує укази про продовження дії воєнного стану та мобілізації.
- Укази подаються на розгляд Верховної Ради.
- Укази розглядаються Комітетом Верховної Ради з питань оборони та національної безпеки.
- Укази винесені на пленарне засідання Верховної Ради
- Для прийняття рішення про продовження воєнного стану та мобілізації необхідна підтримка 226 народних депутатів