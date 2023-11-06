ВОЙНА В Украине Гибель бойцов 128 бригады при награждении: ГБР начало расследование

2023-11-06 20:48

Сотрудники Государственного бюро расследования (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных ВСУ из 128-й бригады, а также мирных жителей вследствие ракетного удара РФ по поселку в Запорожской области.

Об этом сообщает ГБР.

Так, было инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

"Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе)", - рассказали в Бюро

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Что известно о вражеском обстреле

Как сообщили в Бюро, 3 ноября в результате российского ракетного удара типа "Искандер" по селу в Запорожской области погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Кроме того, взрывной волной и обломками было повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Работники ДБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.

"Коллектив Бюро выражает глубокое соболезнование близким и родным всех погибших и пострадавших во время этих трагических событий. Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач ДБР", - говорится в сообщении.

Удар РФ по личному составу 128-й бригады ВСУ 3 ноября

Напомним, в минувшую пятницу, 3 ноября, войска РФ ударили по личному составу 128-й ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. В этот момент проходило торжественное вручение наград ко Дню артиллериста, 3 ноября.

Позже министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М" по скоплению военных. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданских.

Сегодня в бригаде сообщили, что в результате вражеского удара по личному составу 128- й бригады в Запорожской области погибли 19 военных.

Также сообщалось, что была начата проверка по факту трагедии, а в Закарпатской области объявили трехдневный траур.