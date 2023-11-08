ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

2023-11-08 09:35

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ №736/2023 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, в персональный состав Ставки введен командующий Силами специальных операций ВСУ Сергей Лупанчук.

В то же время из состава Ставки выведен бывший командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, 3 ноября Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО и назначил на эту должность Лупанчука. В свою очередь, экс-командующий ССО заявил, что ему неизвестны причины отставки и что он узнал о ней из СМИ.

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