Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ №736/2023 опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, в персональный состав Ставки введен командующий Силами специальных операций ВСУ Сергей Лупанчук.
В то же время из состава Ставки выведен бывший командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, 3 ноября Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО и назначил на эту должность Лупанчука. В свою очередь, экс-командующий ССО заявил, что ему неизвестны причины отставки и что он узнал о ней из СМИ.