Жизнь Вениславский пояснил, чем отличаются смарт-мобилизация и электронные повестки

2023-11-08 20:04

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский пояснил, что внедрение опции смарт-мобилизации предполагает, что военнообязанные будут сами предоставлять сведения о себе в формате онлайн. Это должно запустить "на полную" закон о Едином электронном реестре военнообязанных и призывников, который Рада приняла еще в 2017 году.

Об этом Вениславский сказал в комментарии Telegraf.

Он отметил, что смарт-мобилизация не имеет ничего общего с электронной мобилизацией.

"Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным для военнообязанного, учитывать пожелания по специальности и месту службы. Но это исключительно интерактивный формат подачи документов и актуализация информации. Сама же система мобилизации остается такой, как она есть", — отметил депутат.

Вениславский добавил, что граждане, которые подлежат мобилизации, смогут получить доступ к своим данным в своем электронном кабинете. Там нужно будет указывать информацию об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии. Также в электронном кабинете можно будет выбирать желаемую военно-учетную специальность. Это позволит упростить некоторые процедуры во время прохождения комиссии.

Мы сообщали, что Министерство обороны разработало концепцию реформы военкоматов.