ВОЙНА В Украине МИД Украины отозвал сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш

2023-11-09 14:29

МИД Украины отозвало сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш для выезда в страны Евросоюза. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии для Укринформ.

По его данным, подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки, а МИД оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли самое суровое наказание.

"Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7", - заявил Николенко.

Также он уверяет, что с целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно ужесточили контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях.

Ранее в четверг стало известно, что правоохранители разоблачили чиновницу МИД, которая переправила за границу 900 нелегалов. Вырученные деньги дипломатка тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава МИД рассказал о способах предотвратить "проседание" поставок вооружения Украине

2023-10-16 11:33

МИД Украины отреагировал на обыски в домах крымских татар на временно оккупированном Крыму

2023-08-28 12:28

МИД Польши жестко поставил к ответу белорусских дипломатов за инцидент с вертолетом

2023-08-03 11:34

Премьер Польши Моравецкий назвал ошибкой вызов польского посла в МИД Украины

2023-08-02 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало известно, какую версию F-16 Нидерланды отправили в Румынию для обучения ВСУ

2023-11-09 16:48

Зеленский раскрыл важную информацию о потерях Украины в войне

2023-11-09 16:05

МИД Украины отозвал сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш

2023-11-09 14:29

Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS

2023-11-09 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало известно, какую версию F-16 Нидерланды отправили в Румынию для обучения ВСУ 2023-11-09 16:48
Зеленский раскрыл важную информацию о потерях Украины в войне 2023-11-09 16:05
МИД Украины отозвал сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш 2023-11-09 14:29
Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS 2023-11-09 13:35