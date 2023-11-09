ВОЙНА В Украине МИД Украины отозвал сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш

2023-11-09 14:29

МИД Украины отозвало сотрудницу посольства, которая незаконно выдавала визы гражданам Пакистана и Бангладеш для выезда в страны Евросоюза. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии для Укринформ.

По его данным, подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки, а МИД оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли самое суровое наказание.

"Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7", - заявил Николенко.

Также он уверяет, что с целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно ужесточили контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях.

Ранее в четверг стало известно, что правоохранители разоблачили чиновницу МИД, которая переправила за границу 900 нелегалов. Вырученные деньги дипломатка тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе.