Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.
Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію. Діти зможуть онлайн отримувати дозвіл на виїзд за кордон від батьків.
«Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн