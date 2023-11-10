ВОЙНА В Украине ОФОРМЛЕННЯ ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН ДОЗВОЛИЛИ ПРОВОДИТИ ЧЕРЕЗ ДІЮ

2023-11-10 13:30

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію. Діти зможуть онлайн отримувати дозвіл на виїзд за кордон від батьків.

«Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн