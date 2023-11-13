Жизнь В Украину идут снегопады: когда и в каких регионах ожидать непогоды

2023-11-13 19:15

Вскоре украинцев ожидают погодные качели, поскольку в страну придет похолодание с мокрым снегом.

Прогноз погоды обнародовал портал Ventusky.

Погода на 17 ноября

Днем приход похолодания с мокрым снегом поначалу ощутят на себе только жители Винницкой, Житомирской и Кировоградской областей.

А вечером мокрый снег ожидается в Карпатах, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

Уже к ночи дожди с мокрым снегом синоптики обещают почти по всей территории правобережной Украины. Больше всего осадков придется на центральные регионы.

Погода на 18 ноября

Утром снежная погода прогнозируется почти во всех областях Украины. Осадков не ожидается в Одесской, Херсонской и западных областях, а также в Крыму. Уже днем осадки в виде мокрого снега будут преобладать в большинстве регионов. Относительно сухая погода будет только в центральных и южных областях.

Вечером 18 ноября дожди с мокрым снегом синоптики прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Ровенской областях. В других регионах Украины ожидается сухая погода с порывами ветра.