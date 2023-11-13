Жизнь В Украине с 13 ноября начнутся плановые отключения электроэнергии: названа область

2023-11-13 20:04

 

В одном из регионов Украины на следующей неделе, в течение 5 дней, 13 ноября по 17 ноября, будут отключать электроэнергию.

Об этом пишет "Закарпаттяобленерго".

Так, во многих населенных пунктах Закарпатской области с понедельника начнут отключать свет. Происходить это будет в основном утром.

Как пояснили в облэнерго, причиной отключений станут плановые работы по техническому обслуживанию электросетей.

Плановые отключения, согласно графику, будут проходить во всех районах Закарпатья. Поэтому потребителей призывают ознакомиться с графиками, которые будут действовать в течение следующей недели. СДелать это можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Ранее эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, в каких регионах зимой могут отключать свет на 10-12 часов в сутки.

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