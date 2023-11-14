ВОЙНА В Украине Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

2023-11-14 21:37

 

Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Это произойдет в течение двух месяцев, анонсировал посол Германии в Украине Мартин Егер.

"Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка в основном направлена на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал посол.

Егер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируют отправить ВСУ еще две системы ПВО IRIS-T.

Дипломат также сказал, что его страна вносит вклад в укрепление энергосистем Украины. "Мы считаем очень важным, чтобы зима прошла без отключений", – сказал Егер.
Помощь Германии Украине

Сегодня немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на следующий год до 8 млрд евро.

А 8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

 

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