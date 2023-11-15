ВОЙНА В Украине Украина заключила с Rheinmetall новый контракт на поставку танков Leopard

2023-11-15 11:21

Правительство Украины заключило с немецким концерном Rheinmetall контракт на поставку танков Leopard 1.

Как указано в сообщении коммании, в общей сложности речь идет о 32 единицах бронетехники, среди которых 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для обучения водителей.

"Заказ, финансируемый правительством Германии и стоимостью в верхнем двузначном диапазоне миллионов евро, также включает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги", - говорится в сообщении.

Поставки должны состояться в 2024 году. Сейчас Leopard 1 проходят капитальный ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

"Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянными поставками тактических машин. Ранее было поручено поставить Украине в общей сложности 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в стране, где доказали свою устойчивость в текущих операциях", - сообщили в концерне.

Также Rheinmetall заявил, что готов поставить еще 20 БМП Marder, как только получит соответствующий заказ.

"В конце 2023 - начале 2024 года Украина также примет пять машин Caracal. Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании в следующем году группа поставит Украине 14 танков Leopard 2A4. Кроме техники, Rheinmetall помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, средствами и тому подобное", - резюмировали в концерне.