Политика Владимир Зеленский назвал страны, которые могут помочь Украине выгнать вражеские войска

2024-09-06 08:26

Президент Владимир Зеленский заявил, что для использования дальнобойного оружия против военных объектов на территории россии Украина нуждается в разрешении от четырех стран - США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.



"Со всем уважением к каждой стране, в частности нашим партнерам в Ирландии, разрешение на использование дальнобойного оружия зависит от тех стран, которые нам это оружие поставляют. Это не вопрос коалиции дружественных стран, а решения очень конкретных государств: США, Великобритании, Франции и Германии, – подчеркнул Зеленский.



Именно эти страны снабжают или могут поставлять такое дальнобойное оружие, которое способно помочь Украине выгнать российские войска с территории страны, а также защитить жизнь гражданского населения в городах, таких как Полтава, Львов, Харьков, Киев, Днепр и Кривой Рог.



Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на российский удар по Полтаве и призвал снять ограничения на использование украинских войск всех видов оружия против россии.