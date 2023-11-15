ВОЙНА В Украине В ВСУ намекнули на большие успехи на южном направлении, но напомнили об информационной тишине

2023-11-15 13:34

Информационная тишина позволит украинским военным отчитываться о больших успехах на южном направлении. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее словам, на южном направлении российские агрессоры ушли в интенсивную оборону. При всем при этом они не способны просчитать, с какого направления им ожидать подобной опасности.



Также она сообщила, что оттеснение врага украинскими военными осуществляется на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Херсона.



"Линия фронта сегодня достаточно подвижная. Факт того, что врага это утесняет, очевиден. Покамест мы просим об информационной тишине с той целью, чтобы сработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о крупных успехах", - сказала Гуменюк.