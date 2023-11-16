ВОЙНА В Украине Силы ПВО Украины за ночь уничтожили 17 вражеских целей

2023-11-16 12:30

В ночь на четверг подразделения украинской ПВО уничтожили 17 вражеских целей, среди которых 16 дронов-камикадзе типа Shahed и одна управляемая авиационная ракета. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ 16 ноября.

"Рашисты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) 18 ударными БпЛА типа Shahed. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

Были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине была сбита управляемая авиационная ракета Х-59.

Также около полуночи враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Там предварительно без жертв и пострадавших.