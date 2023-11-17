В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ ПРАВИЛА МОБІЛІЗАЦІЇ - ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
2023-11-17 21:36
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10209, яким хочуть змінити правила проведення загальної мобілізації.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
- Військовозобов’язаних, які офіційно не працюють та не мобілізовані до війська, хочуть задіяти у відновленні постраждалої інфраструктури
- Мобілізувати хочуть лише тих військовозобов’язаних, які письмово погодяться захищати Батьківщину та мають відповідні морально-вольові якості.
- Військовозобов’язаних, які мають відстрочку або бронювання - зможуть мобілізувати. Це стосується лише тих, які два і більше роки пропрацювали у держорганах на посадах, що передбачали використання зброї.
- Військовозобов’язаним під час воєнного стану дозволять змінювати місце реєстрації, однак необхідно буде протягом 3 днів сповістити про це ТЦК та СП.
- Граничний вік перебування на військовій службі в умовах воєнного стану хочуть скасувати. Тобто, за власним бажанням військові зможуть служити далі.
- Призовники та військовозобов’язані зможуть на тиждень покидати місце проживання та не сповіщати про це ТЦК та СП.