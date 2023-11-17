ВОЙНА В Украине В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ ПРАВИЛА МОБІЛІЗАЦІЇ - ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2023-11-17 21:36

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10209, яким хочуть змінити правила проведення загальної мобілізації.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  • Військовозобов’язаних, які офіційно не працюють та не мобілізовані до війська, хочуть задіяти у відновленні постраждалої інфраструктури
  • Мобілізувати хочуть лише тих військовозобов’язаних, які письмово погодяться захищати Батьківщину та мають відповідні морально-вольові якості.
  • Військовозобов’язаних, які мають відстрочку або бронювання - зможуть мобілізувати. Це стосується лише тих, які два і більше роки пропрацювали у держорганах на посадах, що передбачали використання зброї.
  • Військовозобов’язаним під час воєнного стану дозволять змінювати місце реєстрації, однак необхідно буде протягом 3 днів сповістити про це ТЦК та СП.
  • Граничний вік перебування на військовій службі в умовах воєнного стану хочуть скасувати. Тобто, за власним бажанням військові зможуть служити далі.
  • Призовники та військовозобов’язані зможуть на тиждень покидати місце проживання та не сповіщати про це ТЦК та СП.
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ВОЙНА В Украине

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