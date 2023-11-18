ВОЙНА В Украине Британская разведка: На 3 участках фронта прогресса нет, у роССиян тяжелые потери под Авдеевкой

2023-11-18 10:30

По данным британской разведке, в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках фронта, ни одна из сторон не достигла прогресса, но россияне под Авдеевкой в Донецкой области несут особенно тяжелые потери.

Источник: разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании в субботней сводке, передает "Европейская правда"

Дословно: "Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести особенно тяжелые потери в районе Авдеевки".

Детали: Сообщается, что бои шли на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.

Согласно оценке западных чиновников, в боях под Авдеевкой российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день".

В британской разведке со ссылкой на "свидетельства очевидцев" также указывают на важную роль малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются", – подытоживается в сводке.

Что предшествовало: Накануне британская разведка указывала, что РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.