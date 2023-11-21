ВОЙНА В Украине США передают Украине новый пакет военной помощи на $100 млн

2023-11-21 17:37

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киеве объявил о пакете помощи Украине на 100 миллионов долларов, где будут артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

Источник: об этом на брифинге в Киеве сказал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам главы Минобороны США, новый пакет стоимостью 100 миллионов долларов предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority, которая предусматривает выделение вооружений из запасов американской армии.

"Это обеспечит дополнительные артиллерийские боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также ряд противотанковых вооружений", – уточнил Остин.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины со стороны США "продолжается", и "другие союзники и партнеры также берут на себя ответственность" для ее обеспечения.

Пока Пентагон официально не объявлял детального содержания пакета военной помощи.

Последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказ на дополнительные 300 миллионов долларов.

Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.