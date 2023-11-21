ВОЙНА В Украине ВСУ готовы к боевым действиям зимой, - Остин

2023-11-21 20:48

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что украинские вооруженные силы готовы к боевым действиям зимой и располагают всеми необходимыми средствами для успеха.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, украинские силы готовы к боевым действиям зимой, и, конечно, они проделали большую работу в прошлом году", - сказал Остин на брифинге в Киеве.

Глава Пентагона добавил, что последний пакет военной помощи на $100 млн, в частности, включает зимнее снаряжение.

"Так что да, у них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой. И я думаю, я согласен с президентом Зеленским, что правильное решение – это продолжать давить, вести борьбу с врагом", – заявил Остин.