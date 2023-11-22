ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право ликвидировать путина

2023-11-22 11:21

Україна має повне право ліквідувати путіна, якщо зʼявиться така можливість, - вважає Володимир  Зеленський.

Про це президент України заявив в інтервʼю The Sun.

За його словами, росія не відмовляється від планів ліквідації українського керівництва і намагається зробити це будь-яким можливим способом.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, Україна своєю чергою також ліквідує путіна, якщо зʼявиться така можливість.

Президент зазначив, що наша країна має повне право це зробити, оскільки захищає свою землю.

"Це війна, і Україна має всі права захищатися", - наголосив Зеленський.

При цьому глава держави відмовився відповідати на питання, чи причетна Україна до замахів на колаборантів та російських чиновників на тимчасово окупованих територіях.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", - додав президент.

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